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الثانوية العامة 2021.. تركيب البوابات الإلكترونية بمدارس الفيوم

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قام الدكتور أكرم حسن، وكيسل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، بمتابعة تركيب البوابات الإلكترونية بالمدارس التى بها لجان أمتحانات الثانوية العامة بكل إدارة تعليمية.

كما قام مدير تعليم الفيوم بمتابعة تطهير جميع حجرات اللجنة وتطهير وتعقيم دورات المياه استعدادًا لأستقبال الطلاب فى هذه الظروف الاستثنائية والاجراءات الاحترازية وحرصا على أمن وسلامة الجميع، ويأتي ذلك برعاية الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

ووفقًا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 10 يوليو من الشهر الجاري، وفي تمام العاشرة صباحا وتنتهي في 2 أغسطس 2021م، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور بحيث يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ 2 متر.

ويجرى المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات عليهم.

وأكد وكيل الوزارة انه تم تشغيل بوابات التعقيم وأجهزة الكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية لتوزيعها على الطلاب يوميًّا.

حيث بلغ طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للأمتحانات 16 ألاف و168 طالب وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة.
وتم تحديد عدد الطلاب بكل لجنة إلا يزيد عن 14 طالب فقط للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.
الثانوية العامة 2021.. تركيب البوابات الإلكترونية بمدارس الفيوم
الثانوية العامة 2021.. تركيب البوابات الإلكترونية بمدارس الفيوم
الثانوية العامة 2021.. تركيب البوابات الإلكترونية بمدارس الفيوم
الثانوية العامة 2021.. تركيب البوابات الإلكترونية بمدارس الفيوم

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