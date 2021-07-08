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تونس تؤكد دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائى المصرى

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة فى ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة للنظر فى القضية، وعضوية تونس الحالية فى المجلس.

وأكد الرئيس التونسى خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائى المصرى كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصرى السودانى داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن جانبه، أكد الرئيس موقف مصر الثابت والساعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتى المصب، ومن هذا المنطلق جاء

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