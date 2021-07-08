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مبعوث أفريقيا بجلسة مجلس الأمن: المفاوضات المطولة بشأن السد الإثيوبي لم تسفر عن شيء

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال بارفيه أونانغا أنيانغا، المبعوث الأممي للقرن الإفريقي، إنه العام الماضي جرت مفاوضات مطولة بشأن السد الإثيوبي، ولكنها حتى الآن لم تسفر عن شيء.

وأضاف "أنيانغا" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان أن بداية المفاوضات كانت باجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث في 27 من أكتوبر من عام 2020، ولكن هذا الاجتماع لم تتمكن فيه الأطراف من التعرف على الدور المحدد للخبراء والمراقبين.

وأشار إلى أنه بعد عقد اجتماع آخر بقيادة الاتحاد الإفريقي في جنوب أفريقي والمحادثات لم يتم فيها من الوصول إلى اتفاق، بعد عرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مقترح لاستكمال المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع.

وتابع أنه بعدها أيضًا عرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تفعيل آلية المساعدات في إعلان المبادئ، وبعدها تدخل رئيس الكونغو وقام بزيارة في المنطقة لمصر والسودان وإثيوبيا وتحدث الرئيس إلى الأطراف على أساس التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت الملء الثاني للسد وهو ما اعترضت عليه كل من مصر والسودان ولاسيما وأن هناك مبادئ لا بد أن تحكم مياه نهر النيل الذي يتشارك فيه 9 دول.

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