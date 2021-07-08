ممثل تونس أمام مجلس الأمن: التوصل إلى إتفاق بشأن السد الإثيوبي ليس مستحيلا



وأشار، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن نهر النيل يمثل مورد حياة في غاية الأهمية لمصر وإثيوبيا والسدان، وهناك حاجة ملحة لفض الخلافات التي قد تطرأ في هذا الإطار، معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الجلسة في دفع مسار حاسم لمسار مفاوضات السد.



وأضاف أن التوصل لإتفاق ملزم بشأن هذه القضية بين الأطراف الثلاث ليس مستحيلا، لافتا إلى أن حاجة ملحة للاتفاق على استغلال موارد النهر دون الإضرار بمصالح وحقوق دول المصب.



وثمن جهود رئيس جمهورية الكونغو كمحاولة لحل هذه الأزمة، مضيفا: "نحن على ثقة أن هذه الدول قادرة على الوصول إلى إتفاق".



قال مندوب دولة تونس أمام جلسة مجلس الأمن، إنه سبق لمجلس الأمن التطرق لهذه المسألة العام الماضي، ولكن الخلاف مازال قائم، مضيفا أنه يجب التوصل لإتفاق ملزم يحفظ لشعوب الدول الثلاث الحماية.