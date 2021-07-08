بعد القبض عليها بأكتوبر.. معلومات عن فتاة التيك توك موكا حجازي

أفادت مصادر أمنية مسؤولة أن فتاة التيك توك موكا حجازي، إسمها الحقيقي "نانسي أيمن.ص.ال"، عمرها 16 سنة، مقيمة بعزبة الهجانة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن قوة من الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية تمكنت من القبض عليها بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5679 جنح أول أكتوبر لسنة 2021.



وأشارت المصادر أن فتاة التيك توك تتواجد حاليًا بمقر النيابة للتحقيق معها حول التهم الموجهة إليها.







كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام"، وموقع "يوتيوب".





وبمواجهتها أقرت بقيام أحد الأشخاص بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما إعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.