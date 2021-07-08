وكيل زراعة الفيوم يعقد اجتماعا مع قيادات المديرية لمناقشة مشاكل الفلاح

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الاجتماع الشهري لقيادات الزراعة لمناقشة كل مايخص المزارعين بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإهتمام بالمزارعين والمحاصيل الزراعية وحل المشاكل التي تواجههم.



وبحضور المهندس نصر محمود مديرعام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام الحماية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.



وقد بدأ الإجتماع بكلمة لوكيل الوزارة هنأ فيها الشعب المصري والقيادات والعاملين بالمديرية بحلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.



كما كرم وكيل الوزارة المهندس شعبان محمود مدير جمعية جبله والمهندس حسن رئيس الجمعية الزراعية لتعاونهم ونشاطهم والتزامهم بالتعليات لخدمة الزراعة والمزارعين بمشاركة نقيب الفلاحين محمد شاكروالمهندس احمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس



تناول الاجتماع أهم التوصيات الخاصة بتوزيع الأسمدة المدعومة، وتوافرها بالجمعيات الزراعية ومراقبة عملية توزيعها طبقا للحصر الفعلي بدقة ليصل الدعم لمستحقيه وإحكام السيطرة عليها، وكذلك التوصية بالتنبيه على التعاون التام بين مديرى الجمعيات الزراعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات من أجل المصلحة العامة والفلاح.



ثم إستعرض حمايه الأراضي وشدد وكيل الوزارة بالمرور المستمر أثناء فترة عيد الأضحى المبارك والتبليغ الفوري لازاله التعديات

وأشار الالتزام بالحضور حسب الاسماء الوارده بكشوف النوبتجيات وذلك للمرور علي جميع الجمعيات

الزراعه التعاقدية بالفيوم

. ضروره زياده المساحه المنزرعة من دوار الشمس الزيتي وذلك بعد حصاد محصول البنجر والبرسيم وضرورة توزيع التقاوي علي جميع الجمعيات الزراعيةومعرفه ماتم زراعته

المكافحه

ونوه عن الالتزام بالرشه الثانيه لمحصول القطن

.عدم إعطاء المزارعين المبيدات وعمل محاضر بالرش وتوقيع المزارعين عليها

وايضا المرور علي باقي الزراعات الصيفية ورصد اي اصابات بها وتوصيه المزارعين باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

الاسمدة

وشدد ايضا بضروره توفر الاسمده بجميع الجمعيات الزراعية وحل المشاكل التي تواجه المزارعين

ووجه بعمل محاضر بجميع المساحات المنزرعة لمحصول الارز مع توقيع مندوب الري علي المحضر وأرساله لازاله هذه المخالفات

وأشار بسرعه حل جميع الشكاوي الوارده عبر البوابة الالكترونية أو الوارده من الوزارة.



