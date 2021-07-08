الكشف على 1458 مريض بقافلة طبية علاجية بمركز بلقاس لصحة الدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم حصاء قافلة علاجية مجانية قامت بها مديرية الصحة بالدقهلية لقرية جاليا الأولى مركز بلقاس خلال يوميين حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1458 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).



وقد كان البيان الختامي كالآتي باطنة. 290،أطفال369 عظام211،جلدية.257

أسنان 115، جراحة 64،نسا وتنظيم أسرة 152

كما تم إجراء عدد 374 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 165 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 131 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 18 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 4 قرار نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى...





أكد الدكتور سعد مكي ان تلك القوافل الطبية تأتي استمرارا لمسيرة العطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة

وبناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

