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منسقة شؤون البيئة بالأمم المتحدة: السد الإثيوبي سيؤثر بشكل كبير على مجرى نهر لنيل

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
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أكدت أنجر أندرسون، منسقة شؤون البيئة بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن السد الإثيوبي سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهر النيل.

وقالت أندرسون خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن مساء اليوم في نيويورك بشأن سد النهضة إنه يجب التوصل لاتفاق ملزم وقانوني بشأن سد النهضة.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أكد، خلال الجلسة أن هناك مخاوف بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي خلال سنوات الجفاف.

وانطلقت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري لعرض وجهة النظر المصرية بشأن تلك الأزمة.

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