التعادل السلبي يُسيطر على الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب في اللقاء المقام على استاد بتروسبورت والمؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





بداية الهجوم كانت من جانب المقاولون العرب حيث مرر محمد حمدي زكي الكرة من وسط الملعب إلى إدوارد هينيستروزا ضرب بها دفاعات الأهلي لكن محمد الشناوي حارس المرمى خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





ورد الأهلي على فرصة المقاولون العرب بتسديدة قوية من لاعب الوسط أليو ديانج لكنها مرت بعيدة عن مرمى محمد شاهين حارس الذئاب في مباراة اليوم والذي يعوض غياب محمود أبو السعود.





مهد محمد حمدي زكي الكرة لزميله أحمد الشيمي الذي أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 12 لكنها وصلت في أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وسدد محمد حمدي زكي كرة من الناحية اليسرى مستغلًا خروج محمد الشناوي من مرماه لكنها وصلت سهلة إلى مدافعي الأهلي.





وفي الدقيقة 22 مرر أكرم توفيق كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى لكن دفاع المقاولون العرب تدخل في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى محمد شريف.





وسدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 لكن محمد شاهين حارس مرمى الذئاب نجح في التعامل معها وأمسكها دون خطورة على مرماه.





واستخلص طاهر محمد طاهر الكرة من حسن الشامي في الدقيقة 32 لينطلق نحو منطقة جزاء المقاولون العرب ويمرر الكرة إلى زميله أليو ديانج الذي سددها قوية لكن محمد شاهين حارس المرمى نجح في التصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.





وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا لكن سيطرته لم تُمثل خطورة على مرمى المقاولون العرب في المقابل اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة لكنها لم تكتمل بفضل الدفاع القوي لأصحاب القميص الأحمر.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع سدد أكرم توفيق كرة قوية علت عارضة محمد شاهين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



