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محكمة النقض تقضي ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد ميناء دمياط المقام من شركة ديبكو الكويتية

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
الفجر
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أسدلت مساء اليوم المحكمة العليا برئاسة المستشار نبيل صادق، الستار علي واحدة من أهم القضايا الاقتصاديه، حيث قضت المحكمه في الطعن رقم ١٩٦٨ لسنة ٩١ق بنقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وقضت ببطلان حكم التحكيم الصادر تحت مظله غرفة التجارة الدولية (ICC) ، المقام من الشركه الكويتيه دمياط الدوليه للمواني (ديبكو) ضد هيئة ميناء دمياط. صرح هاني سري الدين " حكم تاريخي في واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، حيث تشرف مكتبنا بتمثيل هيئة ميناء دمياط في هذه القضية التي استمرت لمده ٥ سنوات، وشهدت عدة جولات قانونية انتهت بهذا الحكم لصالح ميناء دمياط". وأضاف هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون " تحترم الحكومة المصرية تعهداتها وترحب وتفتح ايديها للاستثمارات الاجنبيه الجدية وتحافظ علي حقوق المستثمرين بنفس قدر محافظتها على حقوقها الوطنية". تعلق النزاع الذي استمر ٥ سنوات باخلال الشركة الكويتيه ديبكو بالتزاماتها التعاقدية مع هيئه ميناء دمياط والمنصوص عليها في عقد الامتياز المبرم (بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٦) لإنشاء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط على مساحة حوالي مليون متر مربع، وفشلها في تمويل المشروع ووضع التصميمات وتنفيذ أعمال الحفر والتكريك الأساسي للحوض وبناء وتجهيز وتشغيل وإدارة المحطة وانشاء محطة الحاويات الجديدة.

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