ممثلة النرويج أمام مجلس الأمن: مصر والسودان وإثيوبيا لهم مصالح مشروعة في مياه النيل



وأضافت "نشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استثمار الجهود السياسية في الوصول إلى إتفاق بشأن السد.. فنحن على ثقة أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى التنمية".

قالت ممثلة النرويج أمام جلسة مجلس الأمن، إن مصر والسودان وإثيوبيا لهم مصالح مشروعة في مياه النيل، وعلى الأطراف التوصل لإتفاق وتسوية بشأن هذه القضية.وأشار، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، ندعو الأطراف الثلاث الابتعاد عن أي تدابير من شانها تقويض عميلة التفاوض بينهم"، متابعة: "أنه يجب استخدام المساعي الحميدة للاتحاد الأفريقي لحل أي خلافات.