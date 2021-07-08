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ممثلة النرويج أمام مجلس الأمن: مصر والسودان وإثيوبيا لهم مصالح مشروعة في مياه النيل

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ممثلة النرويج أمام جلسة مجلس الأمن، إن مصر والسودان وإثيوبيا لهم مصالح مشروعة في مياه النيل، وعلى الأطراف التوصل لإتفاق وتسوية بشأن هذه القضية.
وأشار، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، ندعو الأطراف الثلاث الابتعاد عن أي تدابير من شانها تقويض عميلة التفاوض بينهم"، متابعة: "أنه يجب استخدام المساعي الحميدة للاتحاد الأفريقي لحل أي خلافات.

وأضافت "نشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استثمار الجهود السياسية في الوصول إلى إتفاق بشأن السد.. فنحن على ثقة أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى التنمية".

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