ممثل كينا بمجلس الأمن: أدعوا الدول المتنازعة في أزمة السد الإثيوبي بالابتعاد عن الخطاب المستفز

قال ممثل كينا بمجلس الأمن الدولي، إن تقاسم مياه النيل كان يتم بصورة سلسلة طوال العقود الماضية، ولسوء الحظ نجتمع اليوم في مجلس الأمن للعمل على حل مشكلة حدثت بين دول حوض النيل، وكان التعاون في السابق يتم بدون أي مشاكل.



وتابع ممثل كينا بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن كل من الدول الثلاثة التي نشأ النزاع بينهما، بالطبع سيتأثر بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى ان الدول المطلة على نهر النيل تعتبر النيل شريان للحياة، وكل من هذه الدول يعمل على التخلص من الفقر، وتحقيق قدر من التنمية.



ولفت إلى أن كينيا تابعت مفاوضات أزمة السد الإثيوبي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مشيدًا بمبادرة رئيس الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع.



وأشار إلى أن كينينا تدرك الأهمية القصوى لتسوية هذا النزاع، ومن ثم أهمية إحالته لمجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تسفر إحالة النزاع لمجلس الأمن إلى تسوية هذا النزاع، وأدعوا الدول المتنازعة بأن تبتعد عن الخطاب المستفز في هذه الأزمة.

