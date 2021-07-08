Advertisements

ممثل كينا بمجلس الأمن: أدعوا الدول المتنازعة في أزمة السد الإثيوبي بالابتعاد عن الخطاب المستفز

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال ممثل كينا بمجلس الأمن الدولي، إن تقاسم مياه النيل كان يتم بصورة سلسلة طوال العقود الماضية، ولسوء الحظ نجتمع اليوم في مجلس الأمن للعمل على حل مشكلة حدثت بين دول حوض النيل، وكان التعاون في السابق يتم بدون أي مشاكل.

وتابع ممثل كينا بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن كل من الدول الثلاثة التي نشأ النزاع بينهما، بالطبع سيتأثر بأي قرار سيتخذه مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى ان الدول المطلة على نهر النيل تعتبر النيل شريان للحياة، وكل من هذه الدول يعمل على التخلص من الفقر، وتحقيق قدر من التنمية.

ولفت إلى أن كينيا تابعت مفاوضات أزمة السد الإثيوبي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، مشيدًا بمبادرة رئيس الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاع.

وأشار إلى أن كينينا تدرك الأهمية القصوى لتسوية هذا النزاع، ومن ثم أهمية إحالته لمجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تسفر إحالة النزاع لمجلس الأمن إلى تسوية هذا النزاع، وأدعوا الدول المتنازعة بأن تبتعد عن الخطاب المستفز في هذه الأزمة.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ يوم

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي