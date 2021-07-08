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مساعد وزير الموارد البشرية يتفقد المراكز والدور الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تفقد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر أمس، عدداً من المراكز والدور الاجتماعية ومكتب العمل في مدينة عرعر، شملت مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التنمية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن جولته في منطقة الحدود الشمالية.
واطلع المهندس الجاسر على سير العمل في الدور والمراكز، مستمعاً إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء والمستفيدين، مستكملًا جولته بزيارة فرع الوزارة في المنطقة، والالتقاء بمسؤولي الفرع ومديري مكاتب العمل، مؤكداً أهمية تقديم الخدمات النوعية لجميع عملاء ومستفيدي الوزارة في المنطقة، ومتابعة قرارات التوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية.

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الموارد البشرية

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