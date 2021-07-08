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سيميوني يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2024

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:56 م
سيميوني
سيميوني
وكالات
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مدد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تعاقده مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، حتى عام 2024.

ويقترب سيميوني من قضاء عشر سنوات في قيادة أتلتيكو، بعد أن تم تعيينه مدربا للفريق في ديسمبر 2011، وفي غضون تلك الفترة، جعل فريق العاصمة الإسبانية منافسا جادا لعملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، كما ساهم في جعله أحد القوى الأوروبية البارزة الآن.

وقاد سيميوني أتلتيكو للتتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2013 / 2014 وفي الموسم المنصرم، كما توج بلقبين في بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي.

كما ساهم سيميوني في تأهل أتلتيكو لنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، لكنه خسر في كلتا المناسبتين أمام جاره اللدود ريال مدريد.

كان مقررا أن يستمر العقد الحالي لسيميوني -51 عاما/ مع أتلتيكو حتى العام المقبل، وبدا واضحا في وقت سابق من هذا العام أن أتليتيكو يتخذ خطوات نحو تمديد عقده .

وجاء التأكيد على تمديد تعاقده مع أتلتيكو اليوم الخميس، حيث أعلن النادي في بيان: "وقع دييجو بابلو سيميوني على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2024".

وأضاف أتلتيكو "منذ انضمام المدرب الأرجنتيني عام 2011، استمتعنا بأحد أنجح مراحل تاريخ نادينا - الفوز بثمانية ألقاب خلال توليه منصبه ".

وأوضح حامل لقب الدوري الإسباني "خلال تلك الفترة، أصبح سيميوني المدرب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب (ثمانية) والمباريات (316) في تاريخ نادينا".

وأشار أتلتيكو في البيان "وقع أعضاء طاقمه التدريبي أيضا على تمديد العقود حتى عام 2024. لعب أوسكار أورتيجا، بابلو فيرسيلون، نيلسون فيفاس وهيرنان بونفينفيني أيضا دورا كبيرا في نجاحنا الأخير".

وحجز أتلتيكو مكانا ثابتا له في دوري أبطال أوروبا لتسعة مواسم متتالية، وهو أداء جعل سيميوني يصنفه البعض كمنافس للإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، كأفضل مدرب على مستوى الفرق في اللعبة.

وزعمت عدة تقارير أن سيميوني كان المدرب الأعلى أجرا في العالم بموجب شروط عقده السابق.

يذكر أن أتلتيكو توج بالدوري الإسباني في الموسم المنقضي، واستقبل 25 هدفا فقط في 38 مباراة.

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