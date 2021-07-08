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مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان مراد فكري من تسجيل مهرجان جديد يجمعه بالفنان محمد فاروق شيبا، ويحمل عنوان "صاحب صاحبه".

وكشف مراد فكري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل تلك الأغنية، مُشيرًا إلى أنها من كلمات أمير الحصري، وألحان وتوزيع طارق السفاح، وانتاج شركة برايت ستار، تم تسجيلها داخل إحدى الاستديوهات بالمقطم، وأنه من المقرر طرحها في عيد الأضحى القادم.

وأوضح مراد فكري أن تلك الأغنية تُعد الأغنية الخامسة له، حيث أنه قدم مؤخرًا أغنية في مسرحية" سلقط في ملقط"، وقدم أغنية أخرى في فيلم "شارع محمد علي" بمصاحبة فرقة الدخلاوية، وأخرى في مسرحية "الأميرة توتا في الكومبيوتر"، وأنه يقدم حالياً أغنية أخرى في مسرحية "زقاق المدق" المُقرر عرضها خلال الأيام المقبلة.


وفي سياق آخر، يشارك مراد فكري حاليًا في مسرحية" زقاق المدق"، والمسرحية مأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب نجيب محفوظ، وهي من إخراج عادل عبده، وهي من تأليف الشاعر محمد الصواف، ويتولى المهندس محمد الغرباوي في تصميم الديكورات، والأزياء من تصميم الدكتورة مروة عوده، وهي من ألحان لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)
مراد فكري ينتهي من تسجيل مهرجان "صاحب صاحبه"(خاص)

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