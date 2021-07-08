عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

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الخميس 08/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

حيث يتبقى موسم واحد في عقد بن شرقي مع الزمالك، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الاتفاق جاء بين الطرفين على التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة، مما يعني استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى 2025.

وتابع المصدر، أن اللاعب سيحصل على ما يقترب من مليوني دولار في الموسم الواحد بالإضافة إلى قيامه بحملة إعلانية.

وأشار المصدر، أن العقد لن يشتمل على أي شروط جزائية فيه، مما يعني أن الحل الوحيد لرحيل اللاعب قبل نهاية عقده هو موافقة إدارة النادي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، وبفارق ستة عشر نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي يتبقى له العديد من المباريات المؤجلة.

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