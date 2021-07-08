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مورينيو يطلق تصريحات من العيار الثقيل

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
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أكد المدرب جوزيه مورينيو أنه لم يحضر إلى إيطاليا لقضاء عطلة وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير نادي روما يوم الخميس مشيرا إلى أنه يرغب في قيادة الفريق لتحقيق النجاح الدائم وليس فقط مجرد السعي لإنهاء فترة صوم طويلة عن الألقاب.

وتعاقد روما مع مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير السابق خلفا لباولو فونسيكا في نهاية الموسم الماضي بعد أن احتل روما المركز السابع في الدوري الإيطالي وأخفق في إنهاء 13 عاما من الانتظار للفوز بألقاب.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: في كرة القدم قد لا يكون في بعض الأحيان أي مكان لكلمة وقت لكن في حالة روما يوجد وقت وهو أمر مهم لقيادة الفريق للنجاح الدائم. لا يرغب النادي في تحقيق النجاح اليوم والمعاناة من المشاكل غدا لكنه يريد مشروعا يمكنه الاستمرار في المستقبل. هذا هو السبب الرئيسي وراء حضوري إلى روما وحان وقت العمل. لم أحضر لقضاء عطلة.

واستقبلت جماهير روما تعيين مورينيو بفرحة وحفاوة حيث تأمل أن يكرر الرجل الانجاز الذي حققه مع إنتر ميلان بالفوز بالثلاثية في موسم 2009-2010 وأن يعيد روما لقمة كرة القدم الإيطالية وينهي صوم نادي العاصمة عن الألقاب والذي يعود إلى كأس إيطاليا في موسم 2007-2008.

وقال: لا يمكننا الهروب من حقيقة أن هذا النادي لم يفز بألقاب منذ فترة طويلة. أنهى روما الموسم الماضي بفارق 29 نقطة وراء متصدر الدوري وبفارق 16 نقطة عن المربع الذهبي. نحتاج للعثور على إجابات لهذه الاسئلة.

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