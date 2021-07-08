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الاتفاق السعودي يتعاقد مع السويدي روبن كوايسون

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده مع المهاجم السويدي روبن كوايسون، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وذكر الاتفاق عبر موقعه الرسمي عل شبكة الانترنت، اليوم الخميس، أن التعاقد مع كوايسون جاء ضمن رغبة إدارة النادي في تعزيز خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

وأضاف أن كوايسون بدأ مسيرته عام 2011 مع فريق أيك السويدي قبل أن ينتقل إلى باليرمو الإيطالي ومنه إلى ماينز الألماني.

وخلال فترة لعبه لماينز والتي دامت لمدة أربعة مواسم، سجل كوايسون 34هدفا في 130 مباراة، كما صنع 12 هدفا لزملائه، كما يعد من الأوراق الهامة لمنتخب السويد، حيث شارك في 30 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف وكانت آخر مشاركة له مع الفريق في كأس أمم أوروبا الجارية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق حاتم المسحل أن التعاقد مع كوايسون جاء ليعزز قوة فريقه، مشيراً إلى أن الإدارة تتبنى مشروع يسير وفق منهجية الاستقرار الفني والإداري وتقنين الاختيارات.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي :" بعد التشاور مع الجهاز الفني بدأنا في المفاوضات مع وكيل روبن كوايسون قبل أربعة أشهر، وشهدت المفاوضات مد وجزر و تكللت الجهود بالتوقيع معه لمدة ثلاثة أعوام".

وأنهى الاتفاق الموسم الماضي من الدوري السعودي باحتلال المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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