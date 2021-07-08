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ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية: نعتقد بإمكانية حل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أمام جلسة مجلس الأمن، إن القرن الأفريقي في مرحلة عصيبة والقرارات خلال الأسابيع المقبلة ستؤثر لفترات طويلة على الوضع.

وأشار، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أنهم يعلمون أن مياه نهر النيل لها أهمية قصوى للدول الثلاث، مضيفا أن مصر والسودان لهم شواغل بشان المياه، وسلامة التشغيل، منوهة بأنه لابد من البدء في عملية المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
 
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمركية ملتزمة بتقديم الدعم المطلوب، مطالبة الأطراف جميعا بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات قد تؤثر على سير المفاوضات، متابعة: "نعتقد بإمكانية حل الأزمة عبر المفاوضات".

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