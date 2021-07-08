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تعطل تقنية الفيديو في مواجهة الأهلي والمقاولون العرب

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:05 م
الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون
علي نبوي
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شهدت مباراة الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب والمقامة على استاد بتروسبورت تعطل تقنية الفيديو المساعد "فار"  لعدة دقائق خلال الشوط الأول من هذا اللقاء.

وجاء تعطل تقنية الفيديو المساعد "فار" خلال أحداث الشوط الأول بسبب انقطاع الكهرباء في العربة الخاصة بالتقنية حيث قام محمود البنا حكم اللقاء بإبلاغ الفريقين بتعطل التقنية.

وبعدما عادت الكهرباء مرة أخرى إلى العربة قام حكم اللقاء محمود البنا بإبلاغ الفريقين  بعودة الكهرباء مرة ثانية واستئناف العمل بالفار مرة ثانية.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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