Advertisements

المركزي الأوروبي يوافق على رفع معدل التضخم المستهدف إلى 2%

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف، وذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك اليوم، حيث حدد المعدل بــ 2% على المدى المتوسط.

وقال المجلس: ” هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الايجابية و السلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها”، مضيفا أنه قد يكون هناك حاجة لسياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية.

ويشار إلى أن الهدف المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان أقل ولكن يقترب من 2%.

وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف .

ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر 2019.

وقالت لاجارد اليوم: “الاستراتيجية الجديدة تمثل أساسا قويا سوف يرشدنا في تطبيق السياسة النقدية خلال الاعوام المقبلة”.
كما جعل البنك المركزي اليوم اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءا مهما في استراتيجية المستقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 10 ساعة

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ يوم

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

08:01 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي