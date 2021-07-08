صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنسبة 4.3%

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن اقتصاد السعودية يتعافي بشكل جيد من جائحة كوفيد-19، وإنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة 4.3 بالمئة هذا العام





توقع الصندوق أن يبلغ مجمل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 بالمئة.



