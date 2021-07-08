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مندوب الصين بمجلس الأمن: النيل أساسي لكل من مصر والسودان وإثيوبيا

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
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قال مندوب الصين بمجلس الأمن، اليوم الخميس، أن مياه النيل تمثل أساس لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف أن الصين تولي أهمية قصوى لأزمة سد النهضة، مؤكدًا على أهمية  حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بالحوار وأن الصين على استعداد للقيام بدور بناء لحل أزمة.
 
جاء ذلك خلال كلمة مندوبة الصين أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السد الإثيوبي في نيويورك.



وكان قد أكد أكد وزير الخارجية سامح شكري قبل انطلاق الجلسة، إن مصر قد خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن السد الإثيوبي، وكل تلك المفاوضات بات بالفشل في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها أكثر من 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

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