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مندوب فرنسا بمجلس الأمن الدولي: إقدام إثيوبيا على ملء السد بصورة منفردة أثار قدرًا كبيرًا من التوتر

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال ممثل دولة فرنسا بمجلس الأمن الدولي، إن الدول الثلاث قد أقدمت إلى إحالة النزاع إلى مجلس الامن لتجنب تصعيد الأمر أكثر مما هو عليه الآن.

وتابع ممثل فرنسا بمجلس الامن الدولي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن إقدام إثيوبيا على ملء السد بصورة منفردة أثار قدرًا كبيرًا من التوتر لدى مصر والسودان.

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