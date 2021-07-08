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ممثل الصين أمام مجلس الأمن: مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة مهمة من المفاوضات بأزمة السد

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال ممثل الصين، إن مصر والسودان وإثيوبيا في مرحلة مهمة من المفاوضات بأزمة السد الإثيوبي، مؤكدة على تقديرها لدور الاتحاد الإفريقي السابق والحالي في هذه المفاوضات.

وأضاف ممثل الصين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان أن مصر وإثيوبيا والسودان في مرحلة مهمة في المفاوضات، ونشير إلى ضرورة استكمال الحوار والمشاورات للوصول إلى اتفاق.

وتابع "مسألة الموارد المائية العابرة للحدود يجب فيها مراعاة المصالح المشتركة بين دول المصب والمنبع، وعلى الدول الثلاث أن تحل خلافاتها عن طريق الحوار والدول الإفريقية لديها تاريخ لحل هذه القضايا وكلها دول مهمة في المنطقة".

واستطرد "نحن أصدقاء مقربين ويجب أن تقوم الدول الثلاث باستئناف الحوار وان تتوصل إلى اتفاق في وقت مبكر وحل مقبول للجميع ويجب أن يستمر الاتحاد الإفريقي بدوره والمجتمع الدولي لابد أن يدعم الدول الثلاث لحل هذه الخلافات، والصين على استعداد للقيام بهذا الدور".


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