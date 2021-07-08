سامح شكري: سد النهضة يمثل تهديدا وجدوديا لـ 100 مليون مواطن

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها 100 مليون نسمة تواجه تهديدا وجوديا، لافتا إلى أن تم بناء هائل وارتفع جدار البناء بالحديد والفولاذ بين ضفتي نهر النيل، ملقيا بظلاله على مستقبل الشعب المصري.

وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن مع كل حجر في البناء يتسع سد النهضة ليضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون عليه، مضيفا أن مصر أتت لمجلس الأمن العام الماضي، وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة على نهر يعيش عليه بقاؤنا.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية، أننا ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم.

