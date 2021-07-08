Advertisements

كريم هاشم يكتب: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. هتضحك يعني هتضحك

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:44 م
كريم هاشم
كريم هاشم
Advertisements

محمد ثروت وأحمد حلاوة "كريزة" فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وبيومي فؤاد ربنا صارفله قبول النحت، من يقرأ هذا العنوان بالطبع يخمن أن كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني لم يوفقا هذه المرة مع بعضهما البعض، ولكن هذا ليس بصحيح؛ فكريم عبدالعزيز وماجد الكدواني دائمًا يسيران على مبدأ وعهد بينهما الذي صرح به ماجد الكدواني قائًلا: "عاهدنا بعض أن نصدق جدا ما نقدمه ونستخبى في الشخصية ولو ضحكنا، نضحك ولو لم نضحك نكون علي الأقل في حالة من الصدق مع أنفسنا"، وهذا ما رأيته في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. هو الصدق في الضحك حتى لو لم تكن بعض الإفيهات موفقة ولكن كأن هناك ضحك في صالة العرض، أيضًا رأيت نوع الكوميدي اللايت والتي فيما معناها الكوميدي الذي يقدم المشكلة المجتمعية وحلها بشكل خفيف مضحك، والتي نجحا –كريم وماجد- في تقديمها مع بعضهما البعض.

 

** كريم عبدالعزيز حضر في هذا العمل ولكن ليس بكامل طاقته، ولكن في كل الأحيان لا يمكنك أن ترى وتسمع إفيه لكريم دون أن تضحك، نعم كان هناك بعض الإفيهات لم تكن موفقة، ولكن في المجمل الكوميدي مقدمه بشكل جميل ولطيف وكنت أضحك من قلبي.

 

** ماجد الكدواني، الحقيقة لم أجد عبارات تصف ما يقدمه، والحقيقة لا أحبذ، عبارات السهل الممتنع، وفي حتة تانية، ومثل هذه الصفات التي يصف بها بعض المشاهدون والنقاد، لأن "الكدواني" هو خليط صعب وصفه فهو يدرك تمامًا ما يفعله أمام الكاميرا هو فقط يصدق ما يقدمه واعتقد هذه أفضل مايمكنني أن أقوله، فدوره في البعض لا يذهب للمأذون بعنوان "هتضحك هتضحك".

 

** دينا الشربيني، لا أعرف كيف أصبحت "بيومي فؤاد" في نفسها، مع شتان الفارق بينهما فالأول ربنا صارفله يتحب في النحت، الحقيقة ضحكت في بعض المشاهد، ولكن كان الدور سيصبح أكثر ملائمة على النجمة ياسمين عبدالعزيز بوجبة كوميديا قوية.

 

** بيومي فؤاد، بنحبك حتى وأنت عامل دور مش مفهوم بنحبك برضو، ربنا يرزقك بكل النحت الحلو اللي منحسش اللي هو نحت.

 

** محمد ثروت، أعتبره "صايع" في اختيار أدواره، برغم أن دوره ثانوي وليس رئيسي، إلا أنه كان ملك الكوميديا ودائمًا يخطف الكاميرا.

 

** القدير أحمد حلاوة، ممكن لو طلع يضحك بس بصوت ضحكته هيموتك من الضحك وبرغم هذا الدور إلا أنه كان جميل ولطيف وبرغم إن الخطوط الدرامية لم تكن كبيرة لكن حضوره طغى على الفيلم.

 

** ضيوف الشرف لم يخدموا الفيلم برغم وجود نجوم مثل شيكو وأحمد فهمي، وأدوارهم لم تكن مؤثرة، هيدي كرم وباسل الزارو ظهرا بشكل لطيف على الشاشة، نسرين أمين وعمرو عبدالجليل متمكنين جدًا فى ظهورهما.

 

** أيمن وتار المؤلف، أريد أن أطرح عليه عدة أسئلة أولا لا أدرى كيف نعطي دور لبيومي فؤاد ولم يكن مفهوم، وأنا على دراية تامة أنك قاصد تجعله مش مفهوم، منين مش مفهوم وجملة كريم عبدالعزيز ليه بعد خطف دينا اللي هي "هات القوات وانقذها".. واللي كان رد أيمن وتارا قال لي خلال العرض الخاص للفيلم هو مش ظابط، طيب هو إيه..؟

 

ثانيًا الفيلم لم يكن فيه مشكلة بين كريم ودينا تستدعي الطلاق، لم نرى كريم بتاع ستات، أو فاشل في شغله أو العكس من ناحية دينا الشربيني، مع إنها كانت فاشلة في شغلها ولم يكن هناك سبب مشوق يستدعي الطلاق.

 

** المخرج  أحمد الجندي، والذي لا يعرفه فهو مخرج طير أنت، ولا تراجع ولا استسلام، وأخيرًا "وقفة رجالة"، وفى الحقيقة يقدم الكوميديا بشكل مختلف عن البعض لا يذهب للمأذون مرتين، على الرغم من ظهور "الكدواني" في "وقفة رجالة" كراجل "فلاتي" وأيضا في "البعض لا يذهب للمأذون" ظهر "فلاتي" بس شكل مختلف نظرًا للخطوط الدرامية والاجتماعية، ولكن الحقيقة أن هناك كيميا بين أحمد الجندي وماجد الكدواني اتضحت كثيرا فى هذا الفيلم.

أخبار تهمك

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ 17 دقيقة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ نصف ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي