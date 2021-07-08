دكرنس يقبل استقالة مجدى طلبة





قرر مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم قبول إستقالة مجدى طلبة المدير الفنى للفريق الأول بنادى دكرنس.





وأنهى دكرنس مسابقة القسم الثانى الموسم الماضى بالمركز السابع بالمجموعة الثالثة برصيد 38 نقطة حيث لم يقدم الفريق الأداء المنتظر من جماهيره بعدما إحتل المركز الثالث بالموسم قبل الماضى.





وتولى مجدى طلبة قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس مع نهاية الدور الأول للموسم المنتهى خلفا لسعد فاروق.



