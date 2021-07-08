ممثل فرنسا بمجلس الأمن: الدول الثلاث مطالبة بتوفير الإرادة السياسية لتسوية نزاع السد الإثيوبي



شدد ممثل دولة فرنسا بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة التفكير في التحديات لتي تواجه افريقيا مثل تحدي التنمية في إثيوبيا الذي دفعها إلى بنا هذا السد، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث مطالبة بتوفير الإرادة السياسية لتسوية هذا النزاع من خلال المفاوضات.



وتابع ممثل فرنسا بمجلس الامن الدولي، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن فرنسا ترحب بجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن فرنسا تشجع الأمم المتحدة بالمساهمة الفنية بالخبراء في هذه المفاوضات.



وأشار إلى أن الدول الثلاث من الممكن أن تصل إلى أتفاق شامل حول السد الإثيوبي بوساطة الاتحاد الإفريقي، داعيًا مصر والسودان وإثيوبيا إلى العودة إلى المفاوضات.

