الأهلي يعبر حواجز المقاولون العرب بثنائية "صلاح وشريف"





فاز الأهلي على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي صلاح محسن الذي سجل هدف الفريق الأحمر الأول في الدقيقة 77 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 94.





الشوط الأول





بداية الهجوم كانت من جانب المقاولون العرب حيث مرر محمد حمدي زكي الكرة من وسط الملعب إلى إدوارد هينيستروزا ضرب بها دفاعات الأهلي لكن محمد الشناوي حارس المرمى خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





ورد الأهلي على فرصة المقاولون العرب بتسديدة قوية من لاعب الوسط أليو ديانج لكنها مرت بعيدة عن مرمى محمد شاهين حارس الذئاب في مباراة اليوم والذي يعوض غياب محمود أبو السعود.





مهد محمد حمدي زكي الكرة لزميله أحمد الشيمي الذي أطلق تسديدة قوية في الدقيقة 12 لكنها وصلت في أحضان محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وسدد محمد حمدي زكي كرة من الناحية اليسرى مستغلًا خروج محمد الشناوي من مرماه لكنها وصلت سهلة إلى مدافعي الأهلي.





وفي الدقيقة 22 مرر أكرم توفيق كرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى لكن دفاع المقاولون العرب تدخل في الوقت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى محمد شريف.





وسدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24 لكن محمد شاهين حارس مرمى الذئاب نجح في التعامل معها وأمسكها دون خطورة على مرماه.





واستخلص طاهر محمد طاهر الكرة من حسن الشامي في الدقيقة 32 لينطلق نحو منطقة جزاء المقاولون العرب ويمرر الكرة إلى زميله أليو ديانج الذي سددها قوية لكن محمد شاهين حارس المرمى نجح في التصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.





وسيطر الأهلي على مجريات اللعب تمامًا لكن سيطرته لم تُمثل خطورة على مرمى المقاولون العرب في المقابل اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة لكنها لم تكتمل بفضل الدفاع القوي لأصحاب القميص الأحمر.





وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع سدد أكرم توفيق كرة قوية علت عارضة محمد شاهين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





بدأ الأهلي هذا الشوط بهجوم على مرمى محمد شاهين حارس المقاولون العرب بٌغية إحراز الهدف الأول حيث سدد محمد مجدي أفشة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ذئاب الجبل.





ومرر علي معلول كرة عرضية مقوسة من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليخرج شاهين من مرماه ويمسك بها دون خطورة على مرماه.





وفي الدقيقة 56 قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اللجوء لدكة بدلاء فريقه بإجراء التغيير الأول بإشراك والتر بواليا بدلًا من ياسر إبراهيم في تغيير هجومي بحت لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.





ومرر أكرم توفيق كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى والتر بواليا الذي سددها قوية لكنها ارتطمت بفاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب في الدقيقة 61 وتضيع فرصة حمراء.





وأجرى عماد النحاس تغييران في صفوف المقاولون العرب في الدقيقة 63 بالدفع بالثنائي عمر سافيولا وكريم مصطفى بدلًا من عبد الله ياسين ومحمد حمدي زكي في محاولة لضخ دماء جديدة وتنشيط صفوف فريقه.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية متقنة لعلي معلول الذي لعبها عرضية داخل منطقة الجزاء ليتدخل حسن الشامي الظهير الأيسر للمقاولون العرب ويبعد الكرة عن منطقة جزاء فريق.





وأجرى موسيماني تغييرًا ثانيًا في صفوف الأهلي بالدفع بصلاح محسن في الدقيقة 69 بدلًا من حسين الشحات من أجل تنشيط خط هجوم الفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 73 نفذ محمد مجدي أفشة ركلة حرة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها حمدي فتحي ليسددها برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن لحسن شاهين وتضيع أخطر فرصة للأهلي في اللقاء.









ودفع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بتغيير ثالث بإشراك يوسف الجوهري بدلا من الكولومبي إدوارد هينيستروزا في الدقيقة 74 لتأمين خط وسط ذئاب الجبل.





وكاد البديل صلاح محسن أن يضع الأهلي في المقدمة مع حلول الدقيقة 75 حيث وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد مجدي أفشة ليسددها قوية لكن فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب وضع قدمه وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 77 نجح صلاح محسن في إحراز الهدف الأول للأهلي بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ فاروقا نور الدين ويسددها قوية لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك لكن محمود البنا حكم اللقاء انتظر إشارة من الفار ليعتمد الهدف الأحمر.





بعد الهدف الأول للأهلي حاول لاعبو المقاولون العرب التخلي عن الحذر الدفاعي وحاولوا تشكيل خطورة على مرمى الشناوي بُغية إحراز هدف التعادل.





وقبل نهاية اللقاء بـ8 دقائق عاد موسيماني لطريقته التقليدية وأشرك بدر بانون بدلًا من طاهر محمد طاهر على أن يعود حمدي فتحي لوسط الملعب بعدما نجح فريقه في إحراز الهدف الأول.





ودفع عماد النحاس بآخر تغييراته بإشراك الثنائي أحمد داوودا ومحمد سالم لتنشيط هجوم فريقه في الدقائق المتقبية من اللقاء.





وكاد صلاح محسن أن يُضيف الهدف الثاني بكرة رأسية في الدقيقة 86 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحسن شاهين بسنتيمترات قليلة وتضيع فرصة حمراء.





واحتسب حكم اللقاء محمود البنا 4 دقائق كوقفت بدل من الضائع ينجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 94 بعدما وضع الكرة على يسار محمد شاهين داخل الشباك لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 48 احتل بهم المركز الثاني، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.