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أمسية ساحرة مع فنان العرب محمد عبده في جدة

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تتوالى حفلات Jeddah Super Dome بقوة ونجاح واليوم قدم فنان العرب واحد من أقوى وأنجح الحفلات التي تقدمها شركة Benchmark فبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها.

حضر الحفل اليوم عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي
بدأ الحفل بفقرة مع المطرب أمين الفارسي الذي غنى ميدلي من كلمات معالي المستشار تركي آل شيخ
ثم صعد فنان العرب للمسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور وحرص على توجيه الشكر لمنظمي الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark على الاستقبال والتجهيزات المبهرة كما قدم التحية لجمهوره. 

واختتم الحفل بتوجيه التحية لهيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ.

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