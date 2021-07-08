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سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن بعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي والتي تناولت ملف سد النهضة شرعت إثيوبيا في الملء المنفرد لسد النهضة، وأعلن وزير خارجيتها بعجرفة "أن النيل ملكا لهم".
وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس لتسوية هذا النزاع من خلال المفاوضات، وتبنت مصر مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك لاطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أنه رغم ذلك باءت كل الجهود بالفشل وبعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي، وهو ما تجلي في إعلان إثيوبيا منذ 3 أيام أنهم بدأوا في الملء الثاني للسد، منوها بأن هذا السلوك الفج لا يعكس عدم المسئولية فقط ولكنه يجسد سوء النية الإثيوبية والجنوح لفرض سياسية الامر الواقع على دولتي المصب.

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مجلس الأمن سد النهضة الخارجية المصرية اثيوبيا

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