سامح شكري بجلسة مجلس الأمن: سلوك إثيوبيا الفج يعكس عدم المسؤولية وتجاوزها السافر

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، بجلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي أن خارجية أثيوبيا أعلن بعجرفة أن النهر تحول لبحيرة، مضيفا أن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسئولية ولكنه يجسد سوء النية الأثيوبية.





وأكد أن النهج الأثيوبيى والملء دون اتفاق يؤكد إنها لا تهتم بمجلس الأمن ويعد انتهاك لقواعد القانون الدولى ، تكشف عن أهدافها السياسية لتحويل نهر النيل لأداة سياسية وبسط سيطرتها مما يهدد السلم والأمن فى المنطقة.









وأكد أن مصر تواجه تهديد وجودى ، وأن مصر جاءت لمجلس الأمن العام الماضى لتحذر المجتمع الدولى من هذا الخطر ، مشيرا إلى أن النهج الأثيوبى يهدد بتقويض السلم والأمن فى المنطقة.









وكان قد أكد وزير الخارجية سامح شكري قبل انطلاق الجلسة، إن مصر قد خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن السد الإثيوبي، وكل تلك المفاوضات بات بالفشل في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها أكثر من 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.









وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.



