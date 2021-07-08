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سامح شكري: النهج الإثيوبي والتصرفات الأحادية يفضح عن تجاهل وازدراء لقواعد القانون الدولي

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن النهج الإثيوبي والتصرفات الأحادية يفضح عن تجاهل وازدراء لقواعد القانون الدولي، منوها بأن هذه التصرفات الأحادية ترمي إلى آسر نهر النيل لجعله أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسي وهو ما يهدد بتقويض الأمن والسلم الدوللين.
وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لمنع زيادة التوتر خاصة بعد التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا، منوها بأن مصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيمانها الراسخ بقيمة القانون الدولي، واهمية العمل المتعدد الأطراف.
وأضاف، "يحدونا الامل ولا يزال في التوصل لإتفاق قانوني ملزم"، منوها بأن مصر تؤكد على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها.

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