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صور مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري بكاميرا الفجر الرياضي
الخميس 08/يوليو/2021 - 11:14 م
عبير أحمد
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حقق الأهلي فوزًا صعبًا على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويدين الأهلي بهذا الفوز للثنائي صلاح محسن الذي سجل هدف الفريق الأحمر الأول في الدقيقة 77 ثم أضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 94.
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