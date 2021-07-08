عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

نشبت مشادة كلامية بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وزميله علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر خلال مباراة المقاولون العرب.





وانفعل الشناوي على زميله معلول في إحدى الكرات حيث طلب من اللاعب الدولي التونسي بالتقدم بالكرة بعيدا عن منطقة الجزاء حتى لا تشكل خطورة على مرماه.





وتدخل محمود كهربا في الوقت المناسب وقام بتهدئة الأجواء بين الثنائي.





وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في الشوط الثاني بلالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



