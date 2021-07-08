Advertisements

٩٨ ألف زائر في ثامن أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

شهد اليوم الثامن من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٩٨ الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا ..

صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤكداً أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما يعطى توقعات بالاقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الاسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء إلكترونياً إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .

أخبار تهمك

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ نصف ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي