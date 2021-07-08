"صراع نقطة فاصلة" قصص جديدة لـ عمرو حمد بمعرض الكتاب

يشارك القاص الشاب عمرو حمد بمجموعته القصصية "صراع نقطة فاصلة" الصادرة عن دار روائع للنشر، ضمن الإصدارات الحديثة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تواصل نسخته الـ52 فعالياته، حاليا بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وتضم المجموعة 8 قصص منها: "نهاية أكتوبر هي اللقاء، أنت قدري، خيانة من نوع آخر، جحيم زوجي، حدائق الشتاء، تمنيتُك ولم تتحقق أمنيتي، فتاة ديسمبر، حور، وتدور أحداث قصصه حول عدد من الصراعات التي نعانيها في حياتنا اليومية.