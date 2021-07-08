عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من تجديد عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، واستمرارهم في التتش خلال الفترة المقبلة.





ومن المنتظر أن ينتهي عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق وعمرو السولية لاعب الوسط، بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من الجانب الأحمر لتمديد عقودهم.





وأبدى معلول موافقته المبدئية على توقيع عقود جديدة مع المارد الأحمر، لمدة ثلاث مواسم مقبلة خاصةً أنه يرغب في البقاء داخل ملعب التتش.





من ناحية أخرى لم يحسم السولية موقفه النهائي من تجديد عقده في ظل العروض الضخمة التي يتلقاها من الدوريات الخليجية.





وعرض المارد الأحمر على معلول، رفع راتبه السنوي إلى مليون و 200 ألف دولار بالموسم الواحد بجانب بعض الامتيازات الأخرى، حيث يتقاضى في الوقت الحالي 900 ألف دولار سنويًا.





فيما عرض المارد الأحمر على السولية رفع عقده إلى الفئة الأولى في الفريق من أجل البقاء، خاصةً أنه من أهم العناصر الأساسية داخل الفريق.



