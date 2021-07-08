سامح شكري: التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن السد لا يعد بعيد المنال

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر انخرطت بفاعلية على مدار عقد كامل في مفاوضات سد النهضة، ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد ببدء تشييد هذا السد بمخالفة للقانون سعت مصر لتوصل لإتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث.

وأشار "شكري"، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، إلى أن أي اتفاق نصل إليه بشان سد النهضة يجب أن يتضمن تدابير وإجراءات لتفادي تأثير السد على دولتي المصب خاصة في وقت الجفاف، ومنع أي أضرار جسيمة لكل من مصر والسودان، وعدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.

وأضاف أن تحقيق هذا المراد من عقد اتفاق عادل وملزم لا يعد أمر بعيد المنال خاصة أن ادركنا أن الإخفاق المستمر هو التعنت الإثيوبي.

