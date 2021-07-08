"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على التوجه إلى زميله علي معلول بعد نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام مضيفه المقاولون العرب.





وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين الثنائي قبل نهاية المباراة بسبب إحدى اللعبات حيث طالب الشناوي زميله معلول بضرورة إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء.





وقام الشناوي بالتوجه إلى معلول بعد نهاية المباراة وقام بتهنئته بالفوز والحصول على النقاط الثلاث.





وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في الشوط الثاني بلالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



