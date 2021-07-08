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ميلان يُعلن التعاقد مع تونالي لـ5 مواسم

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ميلان ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم الخميس، التعاقد مع لاعب الوسط ساندرو تونالي بموجب صفقة لفترة خمسة أعوام، بعدما لعب الأخير في صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من بريشيا.

قال ميلان في بيان "بعدما شارك (تونالي) في 37 مباراة في الموسم الماضي، سيتابع ارتداء قميص الروسونيري حتّى 30 حزيران/يونيو 2026".

وحقق اللاعب الواعد ابن الـ 21 عاماً والذي دافع عن قميص منتخب بلاده في 4 مباريات دولية، حلم طفولته بالإنضمام إلى فريق مثله الأعلى لاعب الوسط الدولي السابق والمدرب الحالي جينارو غاتوزو الذي كان استقال من مهامه الفنية مع فيورنتينا بعد ثلاثة أسابيع فقط من تعيينه.

وتأخر تونالي الذي يلعب كوسط مدافع في فرض نفسه أساسياً ليصبح الورقة الثالثة للمدرب ستيفانو بيولي خلف الإيفواري فرانك كيسييه والجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبحسب الصحافة الإيطالية، صبّ عدم تألق تونالي في مصلحة ميلان الذي تمكّن من فرض شروطه خلال عملية التعاقد وخفض القيمة السوقية للاعبه، حيث من المرجّح أن يكون قد وصلت قيمة الصفقة إلى حوالي 20 مليون يورو مع المبلغ المدفوع للإعارة في الموسم الماضي، فيما كان بريشيا يطالب بحوالي 35 مليوناً.

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الكلمات المفتاحية

ميلان مالديني تونالي بريشيا

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