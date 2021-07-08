بريطانيا توقع اتفاقا تجاريا مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين





قالت الحكومة البريطانية إنها وقعت اليوم الخميس اتفاقا للتجارة الحرة مع النرويج وأيسلندا وليختنشتاين، في أحدث اتفاقياتها التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وقالت وزارة التجارة إن الاتفاق سيساعد قطاعات من بينها الخدمات الرقمية والمالية والمهنية للشركات، ويقلص الرسوم الجمركية على الصادرات البريطانية.





يأتي توقيع الاتفاق اليوم الخميس في أعقاب اتفاق مبادئ توصلت إليه الدول الأربع الشهر الماضي.