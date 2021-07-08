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هاري كين يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي اليورو

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:02 م
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
الفجر الرياضي
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أعلن موقع "هوسكورد" العالمي للإحصائيات عن التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

هاري كين يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي اليورو

وشهدت التشكيلة تواجد 5 لاعبين من منتخب إنجلترا في مقدمتهم هاري كين ورحيم سترلينج.

وضمت التشكيلة المثالية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: لوك شو - ماجواير - بونوتشي - كايل ووكر

خط الوسط: ديمسجارد - جورجينيو - هوبيرج

خط الهجوم: رحيم سترلينج - كين - كييزا

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