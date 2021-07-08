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برلمانية: الرئيس السيسي تعهد باستمرار تمكين المرأة والدفاع عنها وعن مكتسباتها

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قالت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن الوعود التي قطعها الرئيس السيسي على نفسه، خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، تؤكد حرصه علي دعم المراة بشكل كامل والارتقاء بشأنها كما أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.


وأشادت سالم خلال تصريحات لها، بما قاله الرئيس السيسي، من أن مصر ستعمل خلال العامين القادمين، على قضيتين رئيسيتين هما التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة باعتبارها الأكثر إلحاحا.


وقالت النائبة سمر سالم، إن وعود الرئيس السيسي، تؤكد على الغاية الأساسية للبلاد من أننا لن نحقق التقدم والنهضة للشعب المصري وباقي الشعوب الإسلامية ما لم يتم تمكين المرأة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.



وشددت النائبة، أن ما حدث خلال السنوات الماضية، من اهتمام غير مسبوق بالمرأة المصرية في شتى المجالات تشريعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتوفير كافة الدعم لها، جاء انطلاقا من إيمان حقيقي بضرورة دعم المرأة وتمكينها والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.



ولفتت "سالم" إلى الدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو، ودفاعها عن الهوية المصرية الوطينة الأصيلة ضد اختطافها والعبث بمستقبل الوطن.

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