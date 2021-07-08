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سامح شكري: إثيوبيا نسفت كل الجهود للتوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير سامح شكري، إن مصر سعدت للتوصل إلى اتفاق طوال فترة المفاوضات، ولكن نجحت إثيوبيا في نسف كل الجهود لإجراء دراسات مشتركة وأن يكون هناك دراسة علمية محايدة حول الآثار السلبية لهذا السد على مصر والسودان.

وأضاف "شكري" خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الخميس لمناقشة أزمة السد الإثيوبي بدعوة من كل من مصر والسودان: "قبلنا الدعوة بخوص مفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة وبعد 12 جولة ورد اتفاق شامل وقامت مصر بتوقيعه ولكن رفضته إثيوبيا".

وتابع "بعدها خضنا المفاوضات التي دعا إليها رئيس وزراء جمهورية السودان وعلى الرغم من التقدم ولكن قوضتها إثيوبيا بالإصرار على عدم الاتفاق، وبعدها وعلى مدار عام كامل دخلنا في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وانخرطت مصر من منظور ساده الإيمان لتسهيل التوصل لاتفاق".

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وزير الخارجيه سامح شكري السد الإثيوبي اثيوبيا

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