Advertisements

ننشر خريطة امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:09 م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد ساعات قليلة، حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية للامتحانات التي تأتي في ظروف صحية صعبة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

امتحانات الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر، لأنها هي الفاصلة لمستقبل الطلبة، كما تحدد مستقبل كل فرد منهم، إلى جانب حالة الذعر التي تسببها لأبناء الطلبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى الثاني من أغسطس المقبل.

بداية امتحانات الثانوية العامة 2021

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، السبت المقبل الموافق 10 يوليو الجارى، بطلاب الشعبة العلمية ويؤدى طلاب الشعبية الأدبية الامتحان الأحد 11 يوليو.


مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية 


وننشر عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعتبة الأدبية حرصاً على مستقبل أبنائنا وإراحة أولياء أمورهم، في السطور التالية:


امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"


السبت 11 يوليو امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 15 يوليو الجغرافيا.

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.

الأحد 25 يوليو التاريخ.

الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

IMG-20210605-WA0248

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي جدول امتحانات الثانوية العامة بوابة الفجر امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحانات الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة الفجر

أخبار تهمك

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ 17 دقيقة

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 11 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم للشعبتين (العلمية والأدبية) بعد اعتمادها رسميا من الوزير (كافة التفاصيل) Exam schedule

كل ماتريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 للشعبتين العلمية والادبية

تصريح هام من وزارة التربية والتعليم بشأن تنسيق الجامعات

الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد الامتحانات والجدول النهائي

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي وأدبي" والموعد

كل ما تود معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي