سامح شكري: مصر تسعى للوصول إلى حل سلمي لأزمة السد الإثيوبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى للوصول إلى حل سلمي لأزمة السد الإثيوبي مشددًا على ضرورة أن يطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن الدولي.



وتابع "شكري"، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، مساء الخميس، أن شعب مصر وشعوب المنطقة تتابع جلسة مجلس الأمن باهتمام شديد وآمال كبيرة، وينظرون إلى مجلس الأمن باعتباره ضامن للسلام.



وشدد على أهمية أن يضطلع مجلس الأمن بمهمته الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، معقبًا: "نهيب أعضاء مجلس الامن الموقرين بالنظر إلى هذه القضية، ليس من منظور ضيق، ولكن من منظور المسؤولية الاجتماعية".

