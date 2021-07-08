موجز البرلمان| تحذير من الموجة الرابعة وعقوبات تنتظر المتحرشين

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• تغليظ عقوبة التحرش على طاولة مجلس النواب الأحد المُقبل



يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، الأحد المُقبل، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.



ويتم مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.



كما يناقش المجلس خلال جلسته،الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش.





• عضو "صحة النواب" يحذر المواطنين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا



قال النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يرجع إلى زيادة الوعي لدى المواطنيين بخطورة الوضع، خاصةً بعد مرور الموجة الأولى والثانية، وأصبحت الثالثة على وشك الإنتهاء.



وأكد "حجازي" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن من الأسباب الرئيسية لتراجع أعداد الإصابة هو حصول العديد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا، الذي ساهم بشكل كبير في خفض عدد الاصابات والوفيات، وذلك بجانب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، والتباعد الاجتماعي.



وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة حصول كافة المواطنين على لقاح فيروس كورونا لتقليل آثار الموجة الرابعه لفيروس كورونا في حالة قدومها، وإلا سوف تكون بنفس قوتها مثلما حدث بالموجات السابقة وحصد العديد من الأرواح، محذرًا من التجمعات خلال العيد الاضحى، حتى تعبر مصر تلك الوباء بسلام.





• رئيس خارجية النواب: جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة تكشف عن مواقف الدول



قال النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، يمثل إنجازا للدبلوماسية المصرية والعربية، فقد بذلت كلا من مصر والسودان جهودا على عدة مسارات أولها، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية، وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى العربى بهذا الشأن، والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية، للتواصل ودعم الموقف المصرى والسودانى دوليا وإقليميا.



وأكد درويش، في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع أشقاءها الأفارقة فى ضوء رغبة الطرف الأثيوبى فى إحداث انقسام عربى إفريقى، ونجحت مصر وقيادتها فى إبراز قضيتها العادلة مع أشقاءها الأفارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادى الإفريقى.



وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لأهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن فى التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الاطراف فى استئناف مفاوضات وفق جدول زمنى محدد يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية.



ونوه كريم عبد الكريم درويش، أن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين.



واختم درويش، بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية، ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد أمنا قوميا مصريا وعربيا.

