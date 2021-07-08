Advertisements

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز الصعب على المقاولون

الخميس 08/يوليو/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه في مباراة اليوم على المقاولون العرب بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال بعد المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أمام فريق المقاولون العرب الذي لعب بتكتل دفاعي".

وأضاف :"توقعنا أن يخوض المقاولون العرب المباراة بهذا السيناريو خاصة مع منوقف الفريق في جدول الترتيب".

وتابع :"مساحة الملعب ساعدت المنافس في مباراة اليوم نوعا ما في الشوط الأول، والتغييرات ساهمت بشكل كبير في تغيير النتيجة".

وأشار :"الشوط الثاني اللاعبون قدموا أداء مميز للغاية والحمد لله نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث".

وأوضح :"كنا الأحق بالفوز في مباراة اليوم، وحظ أوفر لفريق المقاولون العرب في المبار
وأكمل :"أشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي قدموه في مباراة اليوم وأمامنا لقاء هام مقبل أمام مصر المقاصة قبل السفر لطموح أكبر وحلم أكبر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني قمصان المقاولون الأهلي

أخبار تهمك

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ 18 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف موقف ثلاثي الفريق من المباراة المقبلة

أول تعليق من عماد النحاس بعد التعادل مع الزمالك

صن داونز يرد على انتقال "سيرينو" إلى الأهلي

قمصان: مباريات الكأس تكون صعبة.. وتأثرنا بأخبار رحيل فايلر

تعليق سامي قمصان بعد تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي

سامي قمصان: النتيجة إيجابية.. وصن داونز يشبه الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:46 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

10:49 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

10:59 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي