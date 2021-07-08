أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز الصعب على المقاولون

عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه في مباراة اليوم على المقاولون العرب بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال بعد المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أمام فريق المقاولون العرب الذي لعب بتكتل دفاعي".





وأضاف :"توقعنا أن يخوض المقاولون العرب المباراة بهذا السيناريو خاصة مع منوقف الفريق في جدول الترتيب".





وتابع :"مساحة الملعب ساعدت المنافس في مباراة اليوم نوعا ما في الشوط الأول، والتغييرات ساهمت بشكل كبير في تغيير النتيجة".





وأشار :"الشوط الثاني اللاعبون قدموا أداء مميز للغاية والحمد لله نجحنا في الحصول على النقاط الثلاث".





وأوضح :"كنا الأحق بالفوز في مباراة اليوم، وحظ أوفر لفريق المقاولون العرب في المبار

وأكمل :"أشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي قدموه في مباراة اليوم وأمامنا لقاء هام مقبل أمام مصر المقاصة قبل السفر لطموح أكبر وحلم أكبر أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا".



